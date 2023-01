Santa Oliva encendrà dissabte la torre del Castell pels Drets Humans

Aquest proper dissabte 14 de gener les. Aquesta proposta va néixer fa set anys a Mallorca i només fa dos anys que es celebra a la Península. Enguany hi participaran 33 punts, torres, castells o fortificacions als territoris de parla catalana. Al projecte Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània pels Drets Humans hi participaran municipis de Catalunya, Aragó, Valencia, Múrcia, Andalusia i altres països com el Líban, Marroc o Tunísia.que té un doble objectiu: visibilitzar la tragèdia de la immigració a la Mediterrània, en què l'any passat es van morir almenys 1988 persones intentant arribar a les costes europees, i també reivindicar el patrimoni històric i cultural .A més del programa comú, Encesa de la Torre, Lectura del Manifest i el cant del "Viatge a Ítaca "Diables i ADHSO projectarem sobre el mur un recull d'imatges cedides per Open Arms organització de rescat d'immigrants al mar. Són éssers humans que arrisquen la vida fugint de la misèria, la injustícia, la guerra. En finalitzar, hi haurà una visita explicativa de les particularitats del castell i de la torre de Santa Oliva. L'acte es farà en les escales del Castell a les sis de la tarda.