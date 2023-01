Entra en funcionament l’Oficina Comarcal d'Impuls a la Transició Energètica

), un nou servei d'assessorament i atenció a la ciutadania per a resoldre dubtes i oferir solucions que impulsin l’ús de sistemes energèticsa través del web del Consell Comarcal del Baix Penedès a l’apartat de serveis a la ciutadania , directament a l’ajuntament en horari d’atenció al públic o per correu electrònic a energia@baixpenedes.cat El servei, que pretén donar les eines, ajudar al ciutadà a prendre la millor decisió i beneficiar-se de les subvencions a les quals es pugui acollir, ofereix:- Assessorament per entendre la factura elèctrica i les opcions decontractació.- Assessorament a empreses i particulars a nivell tècnic.- Impuls de projectes d’eficiència energètica i energies renovables.- Dinamització, informació i suport per la generació de comunitats energètiques locals tant públiques com privades.- Promoció de l’educació ambiental amb projectes de sensibilització, tallers i xerrades itinerants pels municipis per tal d’arribar a tota la ciutadania i als professionals del territori- Realització de xerrades i actes de divulgació en l'àmbit de les energies renovables i la transició energètica del territori.- Assessorament i suport tècnic sobre subvencions europees i altres ajudes destinades al sector públic i privat.- Impuls de la gestió domèstica del consum energètic per reduir la despesa econòmica i els nivells d'emissions de gasos d’efecte hivernacle, mitjançant xerrades itinerants.També es faran xerrades a les escoles i instituts per donar a conèixer les alternatives que ofereixen les energies renovables en el consum privat.