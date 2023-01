Els alumnes de batxillerat del Montmell ja disposen de bus

Aquesta setmana s'ha iniciat un nou servei. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no dona aquest servei de transport als alumnes de batxillerat al no considerar-lo ensenyament obligatori.A causa d'aquesta mancança, la regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament del Montmell va començar un projecte per poder afegir aquests alumnes que queden fora d'aquest servei subvencionat.