Calafell recupera l’ocupació d’abans de la pandèmia

L’any 2022 ha acabat al municipi amb dades positives d’ocupació. L’atur registrat és del 13,23%, xifra que significa que Calafell ha recuperat l’ocupació que hi havia abans de la pandèmia. De fet, fins i tot l’ha millorat, ja que en el final de 2019, dos mesos abans de la covid, la desocupació era del 15,89%.

A data d’avui hi ha 1.679 persones empadronades inscrites com a aturades als serveis públics d’ocupació. Al final de 2021, n’hi havia 1.861. A causa de les importants restriccions del primer any pandèmic, el 2020 va tancar amb 2.300 persones sense feina.

L’alcalde, Ramon Ferré, opina que “estem fent una bona recuperació postpandèmica, tot i que hem de consolidar coses. Per exemple, les pernoctacions turístiques, que és un dels objectius de l’Ajuntament per a aquest 2023”.

Ferré recorda que “la pandèmia va significar un cop molt dur al principi, perquè som un municipi turístic i de serveis”. Aquell 2020, l’atur es va disparar fins al 18,75%. “Però l’escut social que van significar els ERTO i els ajuts a empreses, també els atorgats per l’Ajuntament, van parar el cop i el 2021 l’ocupació ja es recuperava”.

L’alcalde conclou: “En aquesta vivència tan difícil ens hi ha ajudat molt haver tirat endavant projectes que han dinamitzat econòmicament zones del municipi que estaven mortes i ara bullen d’activitat, com ara el Port de Segur de Calafell”.

L’atur de 2022 fins i tot és més baix que el que hi havia al municipi quan va esclatar la crisi de 2008, que era del 16,45%. En els anys posteriors, la desocupació va posar-se a les portes del 26%. Havia anat reduint-se lentament, però de forma sostinguda, fins al repunt causat per la covid.