El Govern del Vendrell anuncia la gratuïtat del P‑1

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha anunciat aquest matí que el Govern municipal del Vendrell ha decidit impulsar la gratuïtat del P1 a les escoles bressol. Aquesta mesura beneficiarà un total de 240 nens i nenes d’un any d’edat durant el curs escolar 2023-2024.

L’alcalde del Vendrell, ha fet un repàs de les principals actuacions que l’Ajuntament del Vendrell impulsarà durant la primera meitat de l’any 2023 dins el “projecte de transformació social, urbana i verda del municipi!.

L’alcalde ha destacat que “El Vendrell ha estat el primer municipi en impulsar la gratuïtat del P2 i ara, amb aquesta mesura, es converteix en l´únic municipi que garanteix la universalitat en aquesta etapa educativa”.

El proper setembre, els infants d’1 any matriculats a P1 també tindran plaça gratuïta a les escoles bressol, el que suposarà un estalvi de 1.300€ per curs per a les famílies.

L’alcalde ha afirmat que “la gratuïtat del P2 s’ha demostrat tot un èxit, ja que ha doblat el nombre i percentatge d’alumnes matriculats a les escoles bressol, aconseguint l’objectiu de fer universal el dret a l’educació entre els nens i nenes de 2 anys”.

El passat mes desembre se signaven els nous contractes del servei d’escola bressol, que amplien el nombre d’aules contractades i professionals. Els nous contractes, que amplien el nombre de places, permeten fer gratuït i universal el P1 a partir del curs 2023-2024.

L’alcalde ha subratllat que; “l’ampliació del dret a l’escolarització és una mesura de caràcter educatiu, que afavoreix la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la conciliació familiar”.

Martínez ha aprofitat per reclamar a la Generalitat que financiï l’increment de places a les escoles bressol municipals. L’alcalde ha dit que “la gratuïtat del P2 que ha aprovat la Generalitat aquest curs, en realitat, va a càrrec dels ajuntaments i, a més provoca desigualtats entre les famílies en aquells municipis, no en el cas del Vendrell, que no tenen prou places”.