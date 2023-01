El Teatre de Cunit estrena temporada amb cinc propostes

Arriba el nou any i, amb ell, la nova Temporada al nostre Teatre Municipal, a la recerca de noves experiències pel nostre temps de lleure cultural.

La temporada escènica arrencarà oficialment el pròxim 28 de gener amb “Ante todo mucha Calma”, on José Corbacho riu de tot, però, bàsicament de si mateix!



Al febrer, “¡Ay Carmela!”, una tragicomèdia que unifica, música, ball i teatre, i ens transporta a una part de la nostra història, la guerra civil. Continuem al març amb “Vida de peix… sense espines!”, una comèdia de Rosa Andreu i Mercè Comes que, a través de converses surrealistes, divertides i reals com la vida mateixa, ens trauran més d’un somriure. A l’abril ens arriba “Érase una vez los 80” on el Jorge Santini repassarà com es va viure aquesta dècada màgica…

I al maig, tancant la temporada, “De Perras y Criadas” on el seu director Felix Herzog fon els records reals de la seva mare i la seva àvia a l’entranyable personatge d’Anita que, de la mà de la interpretació de Marta Fons, ens serveix el record d’un temps passat que no hem d’oblidar. Un text en què la veritat es fon amb la ficció, però que, com diu ella mateixa, “És mi historia i la explico como me da la gana!”.