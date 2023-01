Gemma Ventura guanya el 55è Premi Josep Pla amb la seva primera novel·la, «La llei de l'hivern»

L'escriptora vendrellencaEl veredicte s'ha fet públic en la tradicional vetllada literària a l'hotel Palace de Barcelona, que aquest any ha recuperat el seu format habitual després de la pandèmia.Per la seva banda, l’escriptor Manuel Vilas s’ha endut el 79è Premi Nadal amb l’obra “Nosotros”. Rivas s’ha presentat al Nadal sota el pseudònim Emily Watson i l'obra tenia com a títol provisional “La enamorada del viento”. A “Nosotros”, Rivas explica la història de la Irene, una dona a qui se li capgira el món quan mor el seu marit, Marcelo, amb qui creu haver viscut un matrimoni perfecte. La protagonista iniciarà un viatge per la costa mediterrània espanyola on descobrirà una insòlita manera de seguir vivint al seu costat i seguir endavant. El premi té una dotació de 30.000 euros.Amb un. L'obra aborda de quina forma se supleixen les absències i com les persones que no hi són et poden seguir guiant.Ventura Farré s’ha presentat al premi sota el pseudònim Laura Vallclara i amb el títol provisional de l’obra “Quan obri els ulls, apareixeràs”. La novel·la es publicarà l'1 de febrer.En total, s'han presentat al premi 37 obres de tots els territoris de parla catalana. S'hi ha presentat novel·les de diversos gèneres, com ara històriques, narrativa memorialista, de caràcter intimista o de gènere fantàstic.El jurat de la 55a edició del premi Josep Pla està format per Laia Aguilar, Marc Artigau, Montse Barderi, Manuel Forcano i Glòria Gasch.