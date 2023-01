La clau de la política és no crear problemes que no existien

A qualsevol candidat, sigui de les eleccions que sigui, li demano, únicament, que no crei problemes que no existien.. Això, que sembla una obvietat, no és tan senzill. Sovint al poder arriben individus o individues que fan coses estranyes. De vegades per ideologia, de vegades per estupidesa i de tant en tant per totes coses. No vull posar exemples, tots tenim els nostres.D’aquí a uns mesos tindrem eleccions municipals. Aquest tipus d’eleccions obren la porta a la política, també al poder de persones que hi arriben sense experiència de gestió, per edat, per circumstàncies personals o de col·lectius i per raons diverses. Això és una gran notícia. Els nous i les noves als plens municipal aporten accions i criteris no sempre sotmesos a les dinàmiques de partit, son aire fresc, tot i que algunes vegades els manca ofici. Però sempre hi ha un primer cop, per errar i per aprendre. O per obrir nous camins.L’important és que qui lidera cada projecte polític municipal tingui en compte aquests i molts altres factors de tal manera que ni les pròpies accions ni les dels seus creïn problemes que jo existien. I, si és possible, que la gestió dels equips que governen, no compliqui una realitat social i econòmica que ja és prou complicada. Si a més a més, s’aconsegueixen millores pels administrats, pels que paguen impostos, els hagin votat o no, ja ho tenim.Penso en el Vendrell i en les pròximes eleccions municipals. Jo crec que els vendrellencs i vendrellenques poden estar tranquils. Els dos principals aspirants a l’alcaldia, Kenneth Martínez i Alfons González reuneixen les qualitats necessàries per no crear problemes que no existeixen, per no complicar la vida de la ciutadania i fins i tot per millorar aspectes de la dinàmica ciutadana a favor de la gran majoria. Ho dic per experiència. Fa anys que els conec a tots dos, tots dos son persones preparades, d’acreditada trajectòria laboral i assenyades. Ara serà important que triïn els integrants de les respectives llistes. Tenen capacitat de fer crítica, però també autocrítica. Sense això seria difícil gestionar.No escric sobre la resta de candidats i candidates a l’alcaldia del Vendrell. Soc conscient que alguna o algun podrà ser determinant per construir un nou govern municipal. O no. Però aquest i altres aspectes son, de moment, figues d’un altre paner.