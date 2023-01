Calafell posa en valor les 10 llicències de taxi del municipi

El municipi de Calafell compta actualment amb 10 llicències de taxi. Corresponen a vehicles perfectament retolats i identificats per a prestar el servei de taxi. És a dir, els que, d’acord amb la normativa vigent, poden recollir passatge dins del terme municipal i fer recorreguts interns. És una mesura per a evitar l’intrusisme en el sector.

Aquesta informació servirà, a més, perquè els clients no tinguin dubtes de si agafen un taxi legal, amb llicència a Calafell. Els recorreguts que s’iniciïn dins del terme municipal, així com els desplaçaments interns pel municipi, han de ser realitzats per vehicles amb llicència de l’Ajuntament. Passa a tots els municipis i no és cap anormalitat.

El tinent d’alcalde de Mobilitat, Miguel Ángel Perín, explica que “els taxis estan perfectament retolats per tal que els clients no tinguin cap dubte”. Perín afegeix que “hi ha una competència irregular que no és que se salti la llei, sinó que perjudica els professionals del sector del nostre municipi”.

“Hi ha una competència deslleial per part de taxis d’altres municipis, atrets pel moviment de la temporada turística alta o pel lleure nocturn tot l’any”, diu el tinent d’alcalde. Però hi ha una problemàtica afegida, la dels pirates que usen vehicles particulars il·legalment, sense llicència ni cap garantia de seguretat i que rebenten preus.

No resulta fàcil actuar, perquè els “pirates” acostumen a argumentar que recullen amics i que no hi ha transacció econòmica. No obstant, hi ha denúncies cursades arran de vehicles que han estat detectats repetidament, i durant moltes hores seguides, en punts clau, com la zona de lleure nocturn.

“La millor manera per acabar amb els ‘pirates’, no obstant, és la conscienciació dels usuaris i, per descomptat, la informació que faciliti l’Administració per tal que tothom pugui estar al cas”, diu Perín. “Només així complirem la llei i farem sostenible un sector de l’economia local”, afegeix.