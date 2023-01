Els Reis arribaran en vaixell al Port de Segur, dijous 5 a les 5

Aquest 5 de gener, tornen les cavalcades de Reis, ja amb total normalitat després de deixar enrere la pandèmia. Ses Majestats arribaran, com es tradició al municipi, en vaixells al Port de Segur de Calafell. I després de rebre la benvinguda dels infants i de les autoritats locals, iniciaran la primera cavalcada, la del propi nucli de Segur.

A les 19 hores començarà la cavalcada de Calafell, que manté la tradició de passar primer pels nuclis del Poble i de la Platja de forma alterna. Enguany toca començar per la Platja.

Recordem que es recupera el llançament de caramels i que tots seran sense gluten per tal que les persones amb celiaquia puguin gaudir de la festa. A més, a les recollides de cartes hi haurà una franja horària reservada a les famílies amb diversitat funcional.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament, Mònica Trepat, explica que “per fi podem celebrar unes cavalcades de Reis amb total normalitat. L’any passat vam poder fer-les, perquè estaven autoritzades, però amb mascaretes, distàncies...”.

Trepat afegeix: “Volem que siguin unes cavalcades molt especials, perquè hi ha infants petits que pràcticament no n’han pogut veure cap que fos com les de sempre. Per això hi haurà una carrossa nova, espectacles. El dia de Reis sempre ha de ser especial, però enguany encara més”.

Aquests són els actes, itineraris i horaris:

A SEGUR DE CALAFELL, plaça del Port:

16.30 h Animació

BENVINGUDA ALS REIS MAGS D’ORIENT amb el Patge Omar i la Banda Bandarra amb la participació de Batukxics

17.30 h Inici de la cavalcada

Recorregut Segur de Calafell Pg. Marítim C/ Manzanares C/ David de Mas C/ Garona Pg. Marítim

Recorregut Segur de Calafell 18.30 a 20 h Recollida de cartes AMB SES MAJESTATS ELS REIS MAGS D’ORIENT

18.30 a 18.50 h Accés adaptat per a famílies amb diversitat funcional

A CALAFELL:

16 h Recollida de cartes al Teatre Joan Colet. De 16 a 16.20 h accés adaptat per a famílies amb diversitat funcional.

19 h Inici Cavalcada (direcció Platja) Teatre Joan Colet Pg. Unió Ctra. Sanatori Ctra. Estació Av. Mn. Jaume Soler C/ Monturiol C/Vilamar C/ Sant Pere Av. Mn. Jaume Soler Ctra. Estació Ctra. Sanatori Pg. Unió

20 h C/ Jesús C/ Major C/ Església Pl. Catalunya C/ Principal C/ Joan Miró C/ Jesús Pg. Unió Teatre Joan Colet



Amb la participació de la Banda de gralles i Timbals de Mas Romeu.