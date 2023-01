Els Reis d'Orient arribaran a l'Arboç el dia 5 a 2/4 de 7 de la tarda

Els Reis d’Orient arribaran a l’Arboç el proper dijous 5 de gener a 2/4 de 7 de la tarda. Segons han informat, faran l’entrada a la nostra vila per la rotonda de l’antic Camp de Futbol municipal i seguiran l’Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer fins al Carrer Rafael de Casanovas. Continuaran per la Rambla Gener, el Passeig Panxita, enfilaran la Via Augusta fins a la Plaça de Catalunya i allà la cavalcada reial pujarà per l’Avinguda de Sant Jordi fins al Carrer Hospital, Rambla Gener i Carrer Major fins a l’Ajuntament on seran rebuts pels representants municipals i se’ls farà entrega de la Clau de la Vila.

Abans però, a les 12 del migdia es farà la cavalcada dels patges i pregoners reials que anunciaran l’arribada dels Reis d’Orient. La sortida serà des de la Plaça Catalunya, continuarà per l’Avinguda de la Generalitat, Carrer Hortaleza, pujarà per l’Avinguda de Tarragona, Avinguda de Sant Jordi, seguirà pel Carrer Hospital, Rambla Gener i finalment Carrer Major on finalitzarà davant de l’Ajuntament. Durant el transcurs de les cavalcades els carrers afectats romandran tancats al trànsit.