Els ajuntaments del Penedès Marítim volen més bonificacions a la C‑32

L'autopista C32 ha començat el 2023 amb una pujada de més del 7%, en aplicar-se l’augment per la inflació. D’aquesta forma, el peatge troncal de Cunit-Cubelles ha passat a costar 4,65euros per viatge i el peatge de la sortida lateral de Cunit-Cubelles puja fins als 2,49 euros per viatge. El peatge a l’accès de Calafell passa de 68 a 73 cèntims.

Davant d’això, els municipis de Calafell, Cunit i Cubelles reclamen al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya que augmenti les bonificacions de la C32 fins al 80%. La finalitat és evitar que els ciutadans i ciutadanes del Penedès Marítim paguin més peatge que al 2022, perquè amb l'increment del IPC minva la bonificació, fins al 62%, respecte al 70% del 2022, i la població en surt perdent.

Des dels consistoris es demana també que s'augmenti aquest 10% la bonificació de la mateixa manera que es té previst fer-ho al peatge de Vallcarca que es bonificarà un 50% respecte al 40% que hi havia al 2022.

Els alcaldes recorden al Departament de Territori que el Pacte del Penedès Marítim, la unió de tots els municipis per on passa la C32 sud, reclamava i continua reclamant, el 100% de bonificació del peatge de Cunit-Cubelles i el 50% del de Vallcarca.

Els acords actuals amb el Departament de Territori aconsegueixen els objectius respecte al peatge de Vallcarca però encara no respecte al peatge troncal de Cunit-Cubelles, i des del territori ho continuem reclamant.

L'objectiu final és que la C32sud sigui la Ronda del Penedès Marítim, una alternativa gratuïta, ràpida i segura a la col·lapsada C31.