Article de Miquel Casellas: «Les noves formes de fires del territori»

Un dels temes que fa anys que es parla és el futur de la Fira del Vendrell que té lloc al voltant de Santa Teresa a mitjan del mes d’octubre. Fa unes dècades aquesta mostra ha quedat totalment obsoleta i no representa ni el nostre municipi ni res que se li assembli. És una fira amb una minsa participació baixpenedesenca.

Fa unes setmanes vaig anar a la Fira del Gall de Vilafranca, una mostra amb més de 300 anys d’història que s’ha sabut adequar a les necessitats de cada any.

Primer de tot, hem de buscar un element aglutinador que doni sentit a la fira, doncs que millor que la fira del Gall en un lloc on encara hi persones que es dediquen a la cria d’aquest animal tan característic de la nostra taula i en especial, a l’hivern.

Ja tenim l’eix. Ara toca anar a buscar els diferents elements que podem anar bastint sobre l’eix al voltant de la vida del gall. Hem de trobar un lloc per poder entendre les seves varietats, des de el més clàssic dels nostres avis i besavis fins a les varietats més modernes que es poden portar actualment a taula, fruit d’alguna mutació biològica que fa que millori algunes de les seves condicions naturals.

A banda d’això podem buscar tipus de pinso que aquest animal si el volem com un plat fort que ens aguanti bo durant una bona temporada i lo puguem treure les millors condicions.

Després a part d’això és el torn dels restaurants que t’han de permetre consumir el seu acompanyament que li doni el millor sabor. Plats de primer, segon i també un postre al seu nivell.

Per encabir tot això s’han de buscar altres elements del territori per donar més volum a la mostra. En aquest cas, per lògica ha de ser el vi que és el gran protagonista del territori. Es busquen uns quants cellers disposats a fer maridatges, cates i similars per donar excusa perfecte al vi .

Perquè vingui més gent de fora, convides a algunes entitats d’altres municipis perquè hi participin d’alguna manera.

A més pots donar cabuda a venedors artesans i de productes casolans de la zona per fer més rica i més variada la proposta . Aquests afegiran altres elements a la festa com pastissos de formatge, ratafia, embotits. Això gràcies és que siguin km 0 per donar sentit a tot plegat.

Altres peces que no hi poden faltar com són la situació d’aquest mercat en una zona no llunyana d’un nucli important de població per afavorir la seva situació, sense necessitat que molta gent agafi el seu vehicle.

No parlem que si volem que vingui gent de fora hi ha d’haver una zona d’estacionament amb unes mínimes condicions perquè la gent pugui deixar el seu vehicle.

No estaria tampoc malament que s’hi pugui accedir amb tren o amb autobús d’estacions properes per aquestes persones que són partidàries del transport públic per moure’s en el territori.

A banda d’això tenim una climatologia bona sense que el fred intens ni la pluja ni el vent facin acte de presència. Aquí tens una fira rodona amb molts molts visitants amb productes de la terra on tothom surt content.

Aquest és el model de fira que ens convé. No cal fer fires perquè si amb una mica de tot i res per omplir espais a qualsevol preu. Aquí al costat de casa ho fan molt bé. Tampoc ens cal una fira de Nadal de Cubelles on hi ha massa gent i és agobiant, però si com la del gall.