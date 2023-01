L’empresa CEMSSA de Calafell gestionarà 23 milions d’euros enguany

L’empresa municipal CEMSSA gestionarà un total de 23 milions d’euros al llarg de l’any 2023. El pressupost inicial és de 20 milions, però durant l’exercici CEMSSA generarà nous ingressos, ja que incorporarà el cobrament dels rebuts de diversos serveis, com ja fa amb l’aigua. En concret, aquest 2023 CEMSSA passarà a ingressar directament els rebuts de la brossa, les escoles-bressol i la zona blava.

L’empresa municipal comptarà, a més, amb una partida per a inversions, de 4,38 milions d’euros. La major part, 3,2 milions,es destinarà al projecte de remodelació del barri de Segur Platja, que es vincula amb la renovació dels serveis d’aigua, clavegueram i evacuació d’aigües pluvials. És un projecte de 10,5 milions d’euros, que s’executarà en diverses anualitats.

La resta d’inversió es destinarà a compra de maquinària per als serveis municipalitzats i a actuacions entre les quals, per import, en destaquen dos. Una és l’adquisició de contenidors per al porta a porta comercial i de contenidors de la fracció de rebuig. L’altra, el projecte de col·lector d’aigües residuals a l’avinguda Lituània.

L’alcalde, Ramon Ferré, explica que “aquest 2023 ha de ser de consolidació definitiva de l’empresa municipal com a instrument de l’Ajuntament per a prestar els serveis públics locals amb la màxima qualitat i amb costos assumibles”.

Ferré afegeix: “Des que vam començar a municipalitzar serveis, fem més amb menys. En alguns casos, el cost és fins a un 25-30% inferior. Un factor molt important és que controlem directament el servei i podem corregir qualsevol problema o adaptar-nos a qualsevol nova situació, sense les rigideses i costs que tens quan hi ha un contracte externalitzat”.

L’alcalde conclou: “L’aposta per l’empresa municipal és clau per entendre perquè l’Ajuntament no ha hagut d’incrementar la pressió fiscal des de 2015”.