La Bisbal aprova contractes i despeses del pressupost participatiu

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat els contractes i les despeses menors de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius 2022. L’import total dels contractes i les despeses aprovades ascendeix a 65.817,10€, tot i que encara s’hi ha d’afegir l’import de l’actuació de l’Ortigós, ja que requereix permisos i d’un estudi del departament responsable de l’àrea de carreteres de la Generalitat de Catalunya.

Així, a excepció de la de l’Ortigós, les propostes dels diferents barris s’executaran a principis del 2023. Són les següents:

Compra i instal·lació de dues taules de ping-pong professionals antivandàliques al Papagai per un import de 3.430,35€ (IVA inclòs)

Es contracta l’empresa Happy ludic per a la compra i instal·lació d’ambdues taules.

Compra i instal·lació de 5 aparells de gimnàstica exteriors per a Can Gordei per un import de 3.521,10€ (IVA inclòs)

Es contracta l’empresa Novatilu per a la compra i instal·lació de 5 aparells de gimnàstica d’exteriors que s’instal·laran al recinte del local social.

Compra i instal·lació d’aparells de cal·listènia a l’exterior del local social del Priorat per un import de 12.755,88€ (IVA inclòs)

Es contracta l’empresa Vega Construcciones y Obras S.A. per a la compra i instal·lació d’aparells de cal·listènia per a joves, aparells de “Triple push up bar & human flag extension” i de “Triple push-up bar”.

Construcció de dues barbacoes a l’exterior del local social de la Miralba per un import de 8.215,90€ (IVA inclòs)

Es contracta l’empresa Opera Catalonia SLU per a la construcció de dues barbacoes de 2,21m d’alt i 1,45m d’ample amb una zona de foc de 60 cm. També la instal·lació d’un calaix obert per acumular llenya i un suport de taulell. El contracte inclou l’acabament amb sauló o graveta a la zona de passadís lateral del local social.

Compra, instal·lació i formació d’un desfibril·lador (DEA) per al nucli a través de l’adhesió a l’acord marc de l’ACM per un import de 2.480,50€ (IVA inclòs)

Es contracta l’empresa Neosalus Solutions S.L. per a la compra, instal·lació i la formació d’un DEA al porxo d’entrada de l’Ajuntament. El contracte inclou el kit de socors, la inscripció al registre oficial de desfibril·ladors, la senyalització, el mòdul de comunicació i el pla de sensibilització.

Arranjament i formigonat de part del carrer Olivera de la Masieta per un import de 14.270,44€ (IVA inclòs)

Es contracta l’empresa Vega Construcciones y Obras S.A. per a la preparació del terreny i l’estesa de formigó amb mallat y acabat amb planxa vibradora a una part del carrer Olivera.

Arranjament i formigonat de la cruïlla entre els carrers Segrià i Garrigues de Santa Cristina per un import de 13.476,37€ (IVA inclòs)

Es contracta l’empresa Vega Construcciones y Obras S.A. per a la preparació del terreny i l’estesa de formigó amb mallat i l’acabat amb planxa vibradora a la cruïlla dels carrers Segrià i Garrigues.

Formigonar part de la pista esportiva de l’Esplai per un import de 7.666,56€

Es contracta l’empresa Vega Construcciones y Obras S.A. per formigonar una part de la pista esportiva del local social.