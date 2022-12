Adéu al 2022, l’any sense pluja i sense ampliació de l’hospital del Vendrell

El 2022 marxa i ens deixa una comarca assedegada, que ha vist tan poca pluja durant tot l’any. Ha plogut poc, però almenys, el poc que ha plogut no ha plogut malament. I si alguna cosa hem de demanar-li al 2023 és més aigua, més vida.2022 marxa i l’hospital del Vendrell no està ampliat. Si, hi ha un compromís de la Generalitat, però fins que no ho veiem, no ens ho creurem. En realitat, a dia d’avui, la Generalitat encara no té pressupost, o sigui que paciència. Entrarem a l 2023 amb la gratuïtat de l’autopista C-32 entre el Vendrell i Cubelles, això si, amb teletac o APP. I durant el 2022, hem viatjat de franc per l’AP7. Tanquem l’exercic Amb la gratuïtat de les deficients Rodalies de Renfe, amb els preus de tot enfilats, comptant cada euro gastat.I el Baix Penedès? El Baix Penedès, com sempre, a la cua de la cua de les comarques catalanes. Estem acostumats. Involucrats en batalletes menors, com les dutxes de les platges del Vendrell. Potser no n’hi havia per tant. Comença a caducar el mandat municipal. La capital de la comarca estrena reformes transcendents, Portal del Pardo, Quatre Fonts, Pont de França i avança la reforma del centre de Coma-ruga. Les xifres d’atur, tot i que milloren, són encara molt preocupants i el camí de sortida de la pandèmia (amb amenaça de retrocés) deixa moltes persones enrere.Plantacions de marihuana, ocupacions i fets delictius diversos són habituals aquí, en aquest tros oblidat de Catalunya. Escalen les hipoteques, anirem a pitjor. Esperem encara més Mossos i més bombers i empreses importants de la comarca han seguint tancant, traslladant-se i deixant al carrer treballadors i famílies.Però fins el 28 de maig viurem mesos preelectorals. Convindrà prendre bona nota dels compromisos de candidats i candidates per a més endavant. L’any nou ja és aquí, que sigui millor, que serveixi per fer un Baix Penedès amb més ciutadania amb feina, amb millors serveis sanitaris, amb més seguretat, amb menys dèficits a les escoles. I, pel bé de tots, amb més pluja. No fos cas que acabem com el vaixell que aquest estiu va embarrancar a Coma-ruga.