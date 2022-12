La Generalitat opta per demolir part de la dàrsena de la tèrmica de Cubelles

El Departament d'Acció Climàtica aposta per demolir parcialment la dàrsena de la central tèrmica de Cubelles . Així ho recull la resolució signada aquesta setmana pel director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, segons ha pogut saber l’ACN. La Generalitat fa bona així la proposta d’Endesa, que havia presentat cinc opcions per desmantellar el dic que canalitzava l’entrada i sortida d’aigua a l’antiga central de Foix. De totes les possibilitats, la firma defensava una demolició parcial que propiciés la creació de noves platges. Ara la Generalitat ha traslladat el seu posicionament a la Direcció General de la Costa i el Mar del govern espanyol, que és qui té l’última paraula sobre el futur de la dàrsena.

Pel que fa a les altres quatre opcions plantejades per Endesa, aquestes eren: deixar el port intacte com ara, eliminar tota la dàrsena, treure només els espigons de formigó que s’havien construït a Cunit o bé eliminar tot el port i també els espigons cunitencs.

Els municipis afectats discrepaven amb Endesa i la seva aposta per fer una demolició parcial de la dàrsena. Entre els ajuntaments, però, també hi havia divergències. Els governs de Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Calafell van comparèixer fa poc més d’un any per defensar l’enderroc de tot el dic, el qual exigien que fos progressiu per tal que les platges s’adaptessin lentament a la nova realitat.

Segons aquests tres ajuntaments, amb l’eliminació total del port es podrien aconseguir platges més resistents als temporals i, sumat a un trasllat mecànic de la sorra cap a cadascun dels municipis, es podrien guanyar entre 30 i 40 metres al mar.

En canvi, Cunit es desmarcava d’aquesta defensa conjunta. El municipi, fronterer amb Cubelles -i molt proper a l’antiga central tèrmica-, vol un enderroc parcial de la dàrsena, refer els espigons actuals i fer una aportació de sorra que preservi les seves platges.

Tots els grups polítics de Cunit en bloc lamenten que les platges han retrocedit dràsticament els últims 40 anys d’ençà que es va construir la central energètica, motiu pel qual reclamen un canvi als espigons fets a finals dels anys 70 com a primer pas per recuperar el seu litoral. “Volem tancar un cercle: qui va provocar el retrocés, que ho solucioni", advertida l’alcalde Jaume Casañas fa més d’un any.

La resolució del Departament d'Acció Climàtica s’ha de publicar properament al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat). El document no és vinculant i la decisió final dependrà del Ministeri de Transició Ecològica.