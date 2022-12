Calafell té operatius nou punts de wifi gratuït en espais públics

El municipi de Calafell té operatius nou punts de wifi gratuït. La seva instal·lació, confinançada per la Unió Europea dins del programa Wifi4EU, ofereix accés a internet d’alta qualitat en espais públics (carrers o edificis) on no hi hagi una connexió de franc smiliar. La velocitat mínima garantida de descàrrega és de 30 Mbps.

L’alcalde, Ramon Ferré, destaca el fet que “s’ofereix connexió a internet gratuïta i oberta a tothom, tant residents com visitants” i que el funcionament d’aquest servei “és molt senzill, com el de qualsevol wifi gratuït ofert a l’espai públic per un ajuntament”. N’hi ha prou de buscar la xarxa WiFi4EU i tenir un correu electrònic per rebre un missatge amb l’acceptació de les condicions del servei.

Els punts wifi són els següents:

Plaça de Catalunya

Castell de Calafell

Plaça del Manila (Confraria de Pescadors)

Ciutadella Ibèrica

Port de Segur

Plaça Mediterrani

Plaça dels Països Catalans

Plaça del Mil·lenari

Zona esportiva de Calafell

En alguns d’aquests punts, situats en indrets especialment concorreguts, hi ha dues antenes per tal d’ampliar la cobertura. Els punts més utilitzats són la plaça del Manila, la plaça Mediterrani i el Port.