Article de Dani Pernas: «Quan arribi la inspiració que ens trobi treballant»

"Quan arribi la inspiració que em trobi treballant", aquesta inspiradora frase de Picasso, és un principi que des de fa anys ens apliquem la gent d'ERC Baix Penedès.

Davant les dificultats, hom pot triar dos camins: el de la queixa mitjançant articles, tuits o fotos darrere pancartes, o l'opció pragmàtica, i pel meu gust, responsable, que és entomar els reptes, i gestionar-los amb reunions, trobades i negociacions amb qui sigui, on sigui, com sigui i quan calgui de forma incansable.

Aquesta segona opció és la que exercim des d'ERC Baix Penedès i la del Delegat del Govern al Penedès, David Alquézar Claramunt. I aquest 2022 han començat a veure's els fruits del treball conjunt.

Fa anys, d'ençà que estava la Consellera Alba Vergés, vam plantejar tota la problemàtica de l'Hospital Comarcal del Vendrell, plantejant, en diferents reunions, alternatives per millorar-lo i posar-lo al dia, i semblava que amb avanços. Aquests avanços es van veure aturats quan les conselleries d'economia i salut van ser assumides per JxC, i des que ERC les ha tornat a assumir, es van tornar a posar com a prioritats fins a trobar el desllorigador que ha provocat la feliç notícia.

L'alliberament de la C32 és un altre tema que la feina, les reunions, i plantejar alternatives ve de lluny, i que amb el Conseller Juli Fernàndez i Olivares ha agafat absoluta prioritat fins a precipitar-se els feliços esdeveniments.

Entre aquests dos temes, la inversió de la Generalitat a Catalunya al Baix Penedès ascendeix a 90M€.

Hi ha una altra gestió treballada des d'ERC Baix Penedès que té un abast nacional, com és la proposta traslladada pels companys del Congreso de los Diputados, que acabarà amb un greuge històric pels pagesos catalans, com és la inclusió de Catalunya a les cobertures d'Agroseguro pels efectes del Míldiu, que pot arribar a destruir collites senceres a les vinyes. Fins ara, Catalunya no hi és inclosa, i amb una moció redactada per ERC Baix Penedès, s'està treballant a Madrid per solucionar-ho.

Seguim treballant en diferents àrees perquè el 2023 podem tenir més bones notícies a la comarca en temes importants. Per fer que les coses passin.