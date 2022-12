Banyeres amb la campanya «Cap infant celíac sense caramels»

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès s’ha adherit un any més a la campanya de l’Associació Celíacs de Catalunya “Cap infant celíac sense caramels”. Per aquest motiu,tan els caramels de la visita del Patge Reial com els que es repartiran durant l’arribada de SS.MM els Reis d’Orient seran sense gluten.

Amb aquesta campanya que l’any passat va rebre el suport de més de 200 ajuntaments d’arreu de Catalunya i Menorca, l’Associació Celíacs de Catalunya, vol donar visibilitat a una de les malalties que molts infants estan patint. El 60% de la població celíaca són infants, és a dir, uns 50.000 nens i nenes pateixen celiaquia a Catalunya i Menorca i no tots podran gaudir d’una festa tan entranyable com és l’arribada de SS.MM els Reisd’Orient.



Des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb aquest petit gest, vol facilitar que tots els infants del municipi puguin gaudir dels caramels en una data tan important per ells.