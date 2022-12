Segur tindrà festa de Cap d’Any la mitjanit del 31 de desembre

El nucli de Segur de Calafell tindrà també una festa de Cap d’Any. Serà a la plaça Mediterrani, a les 23:45 hores. L’Ajuntament oferirà una copa de cava i una bossa cotilló als participants, així com una estona de música i animació.

Aquesta celebració de l’arribada d’un nou any s’afegeix a la que es ve celebrant a la plaça de Catalunya, al nucli del Poble. La festa va organitzar-se per a celebrar l’arribada de l’any 2000, però després va tenir continuïtat. Només s’ha interromput a causa de la pandèmia.

La tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Lluïsa Lastra, explica “diversificarem els escenaris per donar la benvinguda a l’any 2023, per a què tothom els pugui tenir una mica més a prop de casa”. A més, Lastra afegeix: “El municipi és ja prou gran per tenir celebracions com aquesta, per duplicat”.