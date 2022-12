La Nadala de l’Arxiu homenatja el músic Benvingut Socias

L’Arxiu Comarcal del Baix Penedès celebra les festes amb una Nadala dedicada al músic vendrellenc Benvingut Socias i la finca la Plana

Enguany es commemora el 70è aniversari de la mort del músic vendrellenc Benvingut Socias Mercadé (1877-1952), que fou organista, concertista, professor de piano i compositor. Recordem aquesta efemèride amb una vista panoràmica de la finca la Plana del Vendrell, on el mestre Socias i la seva esposa Blanca Bonastre Jiménez (Sevilla, 1875 - el Vendrell, 1944) van viure fins al final dels seus dies. El 1900, Maria Anna Bonastre Sabater (Piera, 1846 - Barcelona, 1900), tia de Blanca, li deixà en usdefruit la finca, la qual havia heretat del seu espòs l’indià Manuel Marqués Bolet (Igualada, 1833 - el Vendrell, 1897), que l’havia comprada a Josep Escofet Vidal el 1876.

En aquesta finca, el mestre Socias hi va composar moltes de les seves obres i hi va acollir nombroses amistats, entre les quals cal destacar Pau Casals, que hi va residir l’estiu de 1909 quan Benvingut estava fent la seva gira americana i Casals encara no tenia acabada la casa de la platja de Sant Salvador.

Al llarg dels anys, la finca va anar canviant de propietaris fins que el 1968 la començaren a parcel·lar. D’aquesta manera sorgí l’actual barri del Tancat, el nom del qual recorda la tanca que delimitava la finca. Avui, d’aquella immensa heretat només resta la casa, que en si mateixa ja és un patrimoni remarcable per a la vila del Vendrell. Tanmateix, a banda d’aquesta històrica propietat, també s’ha conservat el fons documental i musical del compositor Benvingut Socias, actualment dipositat a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès gràcies a la generositat de dues famílies vendrellenques que han fet cessió de la documentació a la Generalitat de Catalunya.