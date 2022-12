El domenyenc Narcís Pallarès premiat a Itàlia

El domenyenc Narcís Pallarès, juntament amb el periodista italià i professor de màrqueting polític Alessio Postiglione i el politòleg expert en relacions internacionals Valerio Mancini, van escriure elque va merèixer el tercer premi, d'un total de 68 obres presentades en la categoria de no-ficció, atorgat pel president del Comitè Olímpic Nacional Italià, Giovanni Malagò, en un acte que es va celebrar el passat 25 de novembre.El llibre ha estat escrit en italià i ha estat publicat per l'editorial Edizioni Mondo Nuovo de Pescara. A la primavera de 2023 es publicarà una nova edició actualitzada, on s’analitzarà el Mundial del Qatar i el projecte de la European Super League.Ela la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale i un postgrau en Geopolítica i Seguretat Global a la Universitat de Roma “La Sapienza”.A més d’aquest llibre, el Narcís també és coautor d’un manual de criminologia publicat a Llatinoamèrica i col·labora des de fa quatre anys com a analista polític al programa de ràdio “Análisis UNAL” de la Universidad Nacional de Colombia.