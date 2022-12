Agnès Ferré, diputada de la Diputació de Tarragona

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va prendre possessió del càrrec de diputada de la Diputació de Tarragona el passat divendres 16 de desembre. Ferré substitueix Quim Nin, alcalde d’Albinyana i director d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.

L’alcaldessa bisbalenca té encarregades les següents responsabilitats:

• Diputada delegada de Patrimoni

• Presidenta del grup polític de Junts

• Membre de la Comissió Especial de Comptes

• Membre de les comissions informatives dels Serveis d’Assistència al Ciutadà, d’Hisenda i Economia i del Servei d’Assistència Municipal

L’alcaldessa renuncia al sou de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

A començaments de la legislatura es van aprovar les retribucions dels regidors i regidores del consistori. L’alcaldessa tenia aprovada una retribució de dedicació exclusiva de 26.000€ bruts anuals. Tenint en compte que els diputats i diputades del govern reben una retribució de la Diputació en dedicació parcial o exclusiva, l’alcaldessa ha escollit la retribució en dedicació parcial i, per aquest motiu, va renunciar a la retribució de dedicació exclusiva de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès des del 16 de desembre. A partir d’aquesta data, només cobrarà les assistències a òrgans col·legiats de l’Ajuntament.

Aquesta renúncia al sou de l’alcaldessa va ser aprovada en el Ple ordinari del 19 de desembre de 2022 amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) i Units per la Bisbal – FIC (1) i l’abstenció d’Ara la Bisbal (1). Val a dir que la regidora d’ERC-AM va excusar la seva assistència al Ple i, per tant, no va votar.