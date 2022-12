L’oficina del DNI del Vendrell obrirà a principis d’any

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, davant les obres del nou edifici Tabaris (Coma-ruga) ha fet balanç de l’any 2022, destacant que ”en aquest any que acaba la transformació urbana i social del Vendrell és ja una realitat”.L’acalde ha començat destacant tres notícies positives conegudes aquest mateix mes de desembre. En primer lloc,En segon lloc, la publicació de diferents rànquings que situen l’Ajuntament del Vendrell entreEn aquest sentit, l’alcalde ha afirmat que “davant els problemes, les administracions poden fer dues coses: inhibir-se o donar suport els que més ho necessiten, i això últim és el que fa l’Ajuntament del Vendrell en favor de la cohesió social i la convivència”. En aquesta mateixa línia ha volgut destacar dos serveis que s’han posat en funcionament aquest any 2022: els primers contractes de lloguer social del parc d’habitatges municipal i el servei gratuït d’orientació psicològica per a joves, l’”Escolta’m”.La tercera notícia positiva a la qual s’ha referit l’alcalde és la licitació del nou contracte de neteja viària que, segons Martínez, “suposa una millora notable del servei, amb més freqüències de pas per les urbanitzacions, barris i nuclis habitats i maquinària nova”.“Unes bones notícies, segons l’alcalde, que continuaran just aUn servei, que en paraules de Kenneth Martínez, “ens reforça com a capital regional”.D’altra banda, l’alcalde ha destacat que el projecte de transformació urbana del municipi, impulsat durant aquest mandat, ha vist acabat o en execució les principals actuacions en aquest any 2022. Si l’ampliació de les illes de vianants i places públiques als centres dels nuclis del Vendrell i de Coma-ruga ja era una realitat l’any 2021 amb la peatonalització del carrer Dr. Robert i la Plaça Germans Trillas, aquest any que acaba s’ha ampliat amb els carrers Quatre Fonts, pont de França i Cristina Baixa (Barri de França), i Av. Balneari (Coma-ruga). L’alcalde recorda que l’objectiu “és crear centralitats urbanes que dinamitzin la vida social i econòmica i prioritzar una mobilitat sostenible”.També en aquest balanç l’alcalde s’ha referit a la xarxa de carril bici “que ha vist l’actuació principal en aquest any 2022 amb els 2 km entre l’estació de trens i la zona escolar i que continuarà aquest 2023 amb el carril que unirà el nucli del Vendrell amb Sant Vicenç de Calders (poble)”. Un projecte de cohesió territorial amb mobilitat sostenible que també inclou allargar la via verda fins a la platja a través del torrent dels Aragalls (Sant Salvador).La transformació urbana continuarà, segons Kenneth Martínez, amb els projectes de transformació verda que en aquest any han començat la seva tramitació perquè siguin una realitat el proper mandat: el projecte del parc del Botafoc i el projecte finançat amb els fons Next Generation d’arranjament de les rieres. L’alcalde ha destacat que “tenim un entorn natural privilegiat que hem de cuidar i fer-la part de la trama urbana per millorar la nostra qualitat de vida”.Per últim, l’alcalde ha volgut destacar les inversions en millora del patrimoni cultural; d’una banda, les grans inversions com el nou Museu Pau Casals, la façana del Portal del Pardo, però també, de l’altra, totes les actuacions de restauració i neteja de diferents elements patrimonials: escultures, fonts històriques, monuments, etc., a la via pública.L’alcalde ha conclòs la valoració del 2022 assegurant que “tot això ens ha de fer sentir orgullosos del Vendrell, de tot el municipi, de la feina feta, però sobretot, donar-nos confiança per continuar impulsant i fent avançar el Vendrell”.