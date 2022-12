La Biblioteca del Vendrell adquireix llibres amb fons Next Generation

Els fons europeus Next Generation EU és el pla de reconstrucció econòmica pactat pels països membres de la Unió Europea, arrel de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19, que mobilitzarà, mitjançant subvencions i préstecs, un volum de recursos sense precedents.

El Departament de Cultura va obrir una convocatòria de subvencions per a l’adquisició de llibres, destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, amb càrrec als Fons Next Generation UE, i a la que es va adherir la Biblioteca Pública Terra Baixa de l’Ajuntament del Vendrell.

L’Ajuntament va rebre una subvenció de 2.200€ amb la qual ha adquirit 234 exemplars de temàtiques i continguts diferents, adequats als diferents usuaris tant de la Biblioteca Pública Terra Baixa com de la Sala de Lectura de Coma-ruga. Entre les adquisicions hi ha llibres d’imaginació i coneixement per a infants, novel·la i llibres de ciència per adults. Així mateix, també n’hi ha còmics i llibres d’idiomes.