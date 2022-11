L'Ajuntament de la Bisbal aprova el pressupost de l'any 2023

Aquest dimarts el Ple ha aprovat el, que ascendia a 4.802.354,40€. L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que "es tracta d'un pressupost amb 0 endeutament, basat en l'eficiència, sense incrementar impostos ni taxes".La inversió al municipi prevista per al 2023 és de 2.611.946,92€ i inclou:Franges forestals. 30.000€Canvi a lluminàries LED i reposició de fanals. 50.000€Pressupostos participatius 72.000€Millores a la xarxa d'aigua 682.075,02€Fase 1 de les obres del poliesportiu municipal 575.170,32€Arranjament de les infraestructures de la part superior del nucli urbà. 3a fase. 563.540,81€Adequació de la instal·lació elèctrica i adequació d'aires condicionats de l'edifici de l'Ajuntament 50.000€Equips informàtics. 10.000€Adequació de les grades del camp de futbol 75.000€Adequació dels focus del camp de futbol 73.269,29€Canvi de finestres en un habitatge social. 5.000€Adequació, substitució i nova instal·lació d'aires condicionats a l'edifici del Centre Municipal de Cultura 60.000€Millores a l'Escola Ull de Vent (edifici antic) 25.000€Adequació, substitució i nova instal·lació d'aires condicionats al Racó de la Gent gran i als nous espais dels locals socials del Priorat i Can Gordei 20.000€Adequació del solar del costat del local social de la Miralba 40.000€Creació del camí per a vianants de la Bisbal al Priorat de la Bisbal270.891,48€Adquisició de taules i cadires per a actes. 10.000€Quant als ingressos, el. D'altra banda, cal destacar l'augment dels impostos indirectes. Aquest capítol enguany ascendeix a 1.800.000€ i l'any 2022 va ser de 300.000€. L'increment es deu a la tramitació de llicències urbanístiques durant aquests darrers mesos de l'any, al polígon Les Planes Baixes, per a la construcció de dues naus. Quant a les taxes, preus públics i altres, la partida del 2023 és de 750.215€ i la del 2022 era de 672.000€. L'increment és a causa de la tramitació de llicències urbanístiques aquests darrers mesos de l'any al polígon Les Planes Baixes. La resta, no es modifica perquè no s'ha incrementat cap taxa ni preu públic.Un altre capítol, quant a ingressos, a destacar, és el de transferències de capital, que passa dels 11.636,40€ del 2022 als 575.177,21€ perquè s'incorporen dues subvencions que l'Ajuntament de la Bisbal rebrà el 2023: 11.636,40€ de la subvenció per a franges forestals i 563.540,81€ de subvenció del PAM la Diputació de Tarragona i el PUOSC de la Generalitat, que van ser concedides per a l'any 2023 i que es destinaran a les obres de millora del Barri de la Riba.Pel que fa a les despeses, s'han actualitzat les despeses de personal -que passen de 1.603.456,37€ a 1.454.485,89€ perquè s'han actualitzat els imports pel procés d'estabilització que han de dur a terme totes les administracions públiques i no es pot incorporar cap plaça nova perquè, en l'actualitat, no està permès crear noves places (l'Estat espanyol només permet crear noves places de personal quan es té taxa de reposició (perquè es jubila el personal) i quan el percentatge de personal temporal sigui del màxim (del 8%). L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès supera aquesta taxa perquè no han entrat dins del procés d'estabilització totes les places temporals.Aquest 2023 també s'incrementen les partides de recollida de residus i transport urbà i també la participació amb altres organismes i convenis, ja que s'ha incrementat el conveni amb Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès per oferir més serveis als bisbalencs.El pressupost de l'any 2023 ha estat