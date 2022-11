L’Ajuntament de l’Arboç reeditarà enguany la campanya “Compra a la Fira de Santa Llúcia” per a dinamitzar el comerç durant el cap de setmana de la fira. Igual que l’any passat, les parades dispensaran butlletes a tots els compradors que seran bescanviables per números a la carpa de l’organització al davant de l’Ajuntament. Una excusa perfecte per gaudir d’aquesta emblemàtica Fira que enguany es celebrarà el cap de setmana del 10 i 11 de desembre.

A més, també es podran adquirir números directement per 50 cèntims per entrar a qualsevol dels sorteigs que es faran d’un dels 90 lots de productes alimentaris de proximitat. I a més, també es sortejaran 10 lots compostos per un pernil i una ampolla de cava. En aquest cas, les butlletes tindran un cost d’1 €. Durant les dues jornades de la fira es realitzaran diferents sorteigs; el dissabte a la tarda a les 19h a les 20h i a les 21h i el diumenge a les 14h, a les 18:30h, a les 19:30h i a les 20:30h.

Tots els sorteigs es duran a terme a la carpa de l’organització davant de l’Ajuntament i els números premiats romandran exposats perquè els afortunats puguin recollir els premis en qualsevol moment.

Amb més de 800 anys d’història, la Fira de Santa Llúcia de l’Arboç està plenament consolidada i consta catalogada com la única fira temàtica dedicada al món de la punta al coixí. Properament podreu consultar el programa complert de tots els actes.