Neix la Xarxa de Custòdia Agrària del Baix Penedès, pagesia sostenible

El Geven i diversos productors de la comarca s’han aliat per posar en marxa la Xarxa de Custòdia Agrària del Baix Penedès. Es tracta d’una plataforma gestada durant els darrers mesos amb la intenció que la comarca recuperi un model productiu i econòmic “respectuós amb el patrimoni natural”.

“Volem posar en valor, conservar i custodiar el patrimoni agrícola i natural del Baix Penedès”, recalquen els impulsors, que aquest dimarts han presentat el seu projecte i la creació de la marca ‘Amb Gust de Natura’. Sota aquesta marca preveuen distribuir diversos productes de quilòmetre zero. En breu sortirà al mercat una melmelada ecològica i properament distribuiran vins i llegums amb aquest etiquetatge.

“Els darrers anys a la comarca es parla molt de polígons industrials, però l’economia del Baix Penedès no només s’ha de basar en això”, apunta un dels impulsors de la Xarxa de Custòdia Agrària i membre del Geven, Ricardo Collado. Sosté que hi ha molts productors que poden “donar l’oportunitat” de fer ressorgir una economia “que sigui respectuosa amb el patrimoni natural i permeti recuperar l’essència d’aquest territori”.

En aquesta línia, el projecte arrenca amb cinc productors locals que volen reivindicar el potencial de llegums, vins i melmelades elaborats de forma no invasiva. A banda de distribuir aquests productes, aquests elaboradors també s’han avingut a ser partícips de la recuperació del mosaic agroforestal per tal de potenciar també una recuperació de la biodiversitat.

Així, per exemple, el Celler Can Marlès, al Montmell, ha cedit part de la seva extensa finca de 300 hectàrees per recuperar espais de gestió de l’aigua. Així, la Xarxa ha renaturalitzat una bassa agrícola amb plantes aquàtiques, mentre l’ha protegit amb un tancat per evitar ingerències externes. En paral·lel, al mig del bosc ha creat petites basses al costat de la Font Xica per propiciar la reproducció de la salamandra, ha instal·lat desenes de caixes niu i també ha col·locat senyalització divulgativa.

“Les cisternes, les canalitzacions, les rases i les basses agrícoles són elements artificials que tenen un impacte positiu per regenerar la biodiversitat, però s’han anat perdent les últimes dècades”, lamenta Collado, que recorda que tots aquests sistemes de gestió de l’aigua antigament eren fonamentals per tirar endavant una comarca constantment afectada per la sequera.

Recuperar marges de pedra seca i clarianes de conreu són altres àmbits de treball de la Xarxa, que insisteix en la importància que té el mosaic agroforestal per a determinades espècies animals, com les aus rapinyaries. És el cas, recalca Collado, de l’àliga cuabarrada i l’òliba. “És fonamental reobrir antics camps de conreu”, insisteix.

Amb les diferents accions, recollides en una planificació que s’estén fins el 2030, la Xarxa de Custòdia Agrària del Baix Penedès vol fomentar l’educació ambiental cap als escolars i a la població general, però també confia en engrandir el volum de productors que vulguin sumar-se al projecte.

A banda de Can Marlès, el celler Un Sol Cel d’Albinyana i l’obrador Verol de Llorenç del Penedès són altres productors implicats en la posada en marxa del projecte, on també s’hi han sumat els ajuntaments de Sant Jaume dels Domenys i el Vendrell. A nivell econòmic, les primers accions han tingut el suport de la Diputació de Tarragona. Els impulsors fan una crida a la resta d’institucions i entitats de la comarca per a què formin part de la nova plataforma per posar en valor el territori.