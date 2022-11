Fira de Santa Llúcia de l’Arboç: horari i com arribar‑hi

Com cada any, el públic familiar i el to nadalenc seran, sens dubte, els grans protagonistes durant tot el cap de setmana de celebració de la Fira arbocenca de Santa Llúcia. El diumenge 11 de desembre seran les puntaires les que agafaran el protagonisme amb la celebració de la Plantada i Exhibició de coixins i amb el Gran Mercat de la Punta al Coixí de Catalunya. Properament anirem revelant els diferents detalls i sorpreses que s’estan acabant d’ultimar.





L’Ajuntament de l’Arboç anuncia el cap de setmana della Fira de la Punta al Coixí que enguany comptarà com a novetat amb l’exposició d’un pessebre de tamany real a la Plaça de l’Església. Les parades són obertes des de les 10 del matí fins ben entrat el vespre, més enllà de les nouA l’Arboç, entre Vilafranca del Penedès i el Vendrell, s’hi pot arribar per la arrecera N-340, o en tren, per la línia R4 de Rodalies. Amb motiu de la Fira l’Ajuntament de la localitat habilita diverses zones d’aparcament gratuït a la perifèria del nucli antic.La fira de l’Arboç és el gran mercat de Nadal del Baix Penedès, amb parades de decoració i productes nadalencs diversos, d’altres per fer degustacions típiques, per exemple de coca enramada també puntes de coixí. Santa Llúcia és la patrona de les puntaires. a l’Arboç, per la Fira, es fa una espectacular trobada de puntaires i resta obert un important mercat dedicat a les puntes de coixí