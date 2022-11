La Bisbal bonifica el 50% de l'Impost de Circulació per als vehicles elèctrics o híbrids

per Redacció, La Bisbal |

El Ple extraordinari de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat modificar l'ordenança de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles elèctrics i híbrids amb l'adhesió al text íntegre aprovat per BASE-Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona i afegint-hi una bonificació del 50% de la quota de l'Impost de Circulació per als vehicles elèctrics o híbrids. L'objectiud'aquesta modificació és impulsar l'energia verda i reduir la contaminació.

Amb les dades de què es disposa al padró de vehicles del municipi, en l'actualitat consten 53 vehicles inscrits amb les característiques necessàries per rebre la bonificació: 8 vehicles són elèctrics i 45 híbrids.

Els vehicles que podran demanar la bonificació són aquells que:

• Consumeixen algun dels combustibles següents: GLP, flexifuel, GNL o GNC

• Disposen de motors amb les característiques següents: motor elèctric o motor híbrid (gasolina/elèctric o dièsel/elèctric).

Una vegada aprovada definitivament, serà d'aplicació per al 2023. Els interessats a sol·licitar la bonificació caldrà que s'adrecin a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès aportant el Permís de circulació i la Targeta d'inspecció tècnica on consti que el vehicle compleix les característiques necessàries per a beneficiar-se de la bonificació.