Tres propostes guanyen la votació dels pressupostos participatius de Calafell

Tres propostes han resultat les guanyadores de la votació popular dels pressupostos participatius 2023 de l’Ajuntament de Calafell, celebrada entre el 16 de setembre i el 28 d’octubre. S’han imposat entre les 40 iniciatives finalistes i sumen els 500.000 euros que l’Ajuntament posa a decisió ciutadana cada any.

Les propostes guanyadores són les següents:

Aplicació del pla director de l’arbrat a la Rambla Nova i el carrer Garrotxa: poda dels arbres i reparació de voreres (200.000 euros).

Adequació i senyalització dels camins de Calafell i fer-ne una ruta de senderisme (200.000 euros).

Adequació del camí entre les urbanitzacions Calafell Parc i Valldemar, sense trencar el corredor ecològic (100.000 euros).



La tinent d’alcalde de Participació Ciutadana, Helena Rubio, vol felicitar “els promotors de les propostes guanyadores, però també tota la ciutadania que ha aportat idees i iniciatives, així com totes les persones que han votat en la fase final”.

El procés culminarà en les properes setmanes amb l’aprovació, en el ple municipal, dels pressuposts municipals per a 2023. Recordem que les actuacions no són immediates, ja que cal redactar els projectes, aconseguir el finançament i treure’ls a licitació pública. “Això no vol dir altra cosa que es faran més endavant, potser al cap d’un any o dos, però mentrestant els diners estan previstos i guardats”, diu Helena Rubio.