A presó quatre membres d'un grup detinguts a Segur per dues plantacions de marihuana

per Redacció, Calafell |

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Vendrell van detenir el passat 26 d’octubre a Segur de Calafell vuit homes d’entre 20 i 37 anys, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal, contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Els mossos van obrir una investigació el passat mes d’abril arran d’unes informacions que apuntaven que membres d’un grup criminal estaven assentats en una casa de Segur de Calafell per cultivar marihuana a gran escala i de manera intensiva.

Durant el transcurs de la investigació els agents van esbrinar que els detinguts disposaven d’un segon immoble en la mateixa localitat, el qual també l’utilitzaven pel mateix il·lícit penal.

Amb les primeres gestions es va comprovar que les dues cases investigades sempre tenien les portes i finestres tancades, les persianes abaixades, estaven connectades il·legalment a la xarxa elèctrica i, a més, ambdues desprenien una forta olor de marihuana.

Durant la investigació es va comprovar que els ocupants de les dues cases tenien una estreta relació i es movien d’un habitatge a un altre.

Arran d’aquests fets i després de la corresponent autorització judicial, els Mossos d’Esquadra van realitzar el passat dimecres 26 dues entrades i perquisicions simultànies en els dos immobles de Segur de Calafell.

Dins de la primera casa es van detenir tres homes i es va comissar gran quantitat de material i maquinària com ara focus, ventiladors, filtres industrials o productes fitosanitaris. En aquest sentit, hi havia tant material ja instal·lat com altre encara a les caixes originals i valorat en diverses desenes de milers d’euros.

Així mateix, els agents van comprovar que l’interior de l’immoble havia estat modificat de manera rellevant per habilitar un total de cinc sales per poder explotar exponencialment el cultiu intensiu de la droga. A més, tota la instal·lació estava connectada de forma fraudulenta a la xarxa elèctrica.

En aquest cas els agents van comprovar que la droga ja havia estat recollida i es trobava en format de cabdells, de tal manera que ja hi havia 103 quilograms de cabdells perfectament preparats per a la seva venda.

A la segona entrada els investigadors es van trobar una instal·lació idèntica a l’anterior. Els detinguts havien modificat tota l’estructura interior de la casa per crear cinc sales de cultiu distribuïdes en tres plantes. Les plantes també havien estat ja recollides i els cabdells, amb un pes de 75 kg, ja estaven preparats per ser envasats i distribuïts per la seva venda.

En aquesta segona entrada, la instal·lació elèctrica també estava connectada il·legalment, es va intervenir una gran quantitat de d’aparells i maquinària en funcionament valorat en milers d’euros i els investigadors van detenir tres homes més. Tots tres, membres del mateix grup criminal investigat pel cultiu interior i intensiu de marihuana.

Després de portar a terme les dues entrades, els investigadors van detenir dos homes més que formaven part activa del grup criminal dedicat al tràfic de marihuana. Es tractava de dos homes que els mossos havien pogut observar en els immobles investigats durant les vigilàncies prèvies a les entrades i que formaven part del grup.

De la investigació es desprèn a gran professionalitat, planificació i coordinació dels membres del grup criminal desarticulat, els quals van escollir per instal·lar les seves grans plantacions dues cases pràcticament iguals. A més, estaven situades a prop entre elles, van cultivar i recol·lectar les collites de marihuana en paral·lel en el mateix número de sales i, fins i tot, van emprar a les dues plantacions exactament la mateixa marca i model del material destinat a permetre el creixement de les plantes.

Els vuit detinguts van passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell qui va decretar l’ingrés a presó per a quatre d’ells.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.