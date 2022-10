Lluís Navarrete renuncia a l’acta de regidor del Vendrell

Avui he presentat formalment a l’Alcalde i a la Secretària Municipal,la meva renúncia a l’acta de regidor de l’Ajuntament del Vendrell, per tal de que es faci efectiva al proper Ple.

Prenc aquesta decisió que busca ser coherent amb el projecte pel qual em vaig presentar a les eleccions l’any 2019.

Aquesta renúncia no és una decisió espontània, sinó que prové d’una llarga reflexió política i personal, fruit de les discrepàncies amb el projecte polític de cara a les properes municipals del 2023 i a la vegada amb l’actual direcció d’Esquerra a El Vendrell i a la comarca.

No em sento a gust amb el projecte que esta articulant Som Poble-ERC per a les properes eleccions, ni tampoc amb les decisions que s’estan prenent, ni amb les directrius que es donen als regidors, que entenc, no són les mateixes per les quals em vaig presentar a les passades eleccions.

A més, fa molt de temps que mantinc discrepàncies amb la direcció d’ERC local i comarcal, més concretament amb el seu president, el senyor Pernas, que entenc que gestiona la secció local i comarcal amb una notable manca de transparència cap als membres de la seva executiva com de la militància en general.

Per aquest motiu, també presentaré la meva renúncia al càrrec orgànic que mantenia en ERC El Vendrell i a la vegada demanaré la baixa de militància d’ERC .

No voldria acabar, sense agrair a algunes de les persones que m’han acompanyat i amb les quals hem fet camí plegats durant aquest mandat, gràcies Marc, gràcies Gisela i gràcies Josep.

Avui, obro un període de reflexió per veure com puc servir millor a la vila del Vendrell i als seus ciutadans i per tant, considero que aquesta decisió no és un punt i final sinó només un punt i seguit.