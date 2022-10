Calafell pagarà 45.000 euros més d’ajuts a empreses i autònoms

per Redacció, Calafell |

L’Ajuntament de Calafell pagarà 45.537,60 euros en ajuts per la covid a empreses i autònoms del municipi. Les subvencions oscil·len entre els 1.000 i els 6.000 euros. Se’n beneficiaran disset establiments i negocis, dels més diversos sectors, que van veure afectada la seva activitat amb motiu dels tancaments i restriccions d’altres menes dels primers temps de la pandèmia.

Aquests diners provenen encara de la segona convocatòria d’aquestes subvencions, que es remunta a finals de l’any 2020. Ara s’han pogut resoldre els recursos que van presentar els sol·licitants, que no van poder aconseguit un ajut en cap de les dues convocatòries. La causa més freqüent havia estat tenir deutes pendents amb l’Administració, que fa impossible rebre subvencions.

Tanmateix, han quedat fora dels ajuts una vintena més d’empreses perquè continuen sense complir aquest requisit d’estar al dia amb Hisenda i la Seguretat Social, a més d’altres que han desistit al llarg del procediment.

L’alcalde, Ramon Ferré, explica: “Hem fet tot el possible perquè els 750.000 euros originaris s’exhaurissin al màxim. De fet, la segona convocatòria era una ‘repesca’ de la primera i hem donat totes les facilitats perquè els ajuts arribessin als sol·licitants”.

Els ajuts al teixit econòmic local eren una part del Pla de Rescat que l’Ajuntament va aprovar la primavera de 2020, en les primeres setmanes de la pandèmia, quan la covid va provocar un daltabaix econòmic i social. Aquell pla pujava 3,3 milions d’euros: 1,4 milions per a protecció social; 1,12 milions per a protecció dels sectors econòmics: 750.000 euros en ajuts directes i 350.000 en campanyes de promoció comercial; i 740.000 euros per a obres que es van prioritzar en aquell context.