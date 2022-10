Calafell reclama que el consultori de Segur esdevingui un CAP amb tots els serveis

per Redacció, Calafell |

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat, per unanimitat, reclamar que el consultori mèdic del nucli de Segur esdevingui un Centre d’Atenció Primària a tots els efectes. En particular exigeix que s’hi doni el servei d’urgències d’atenció primària, amb assistència les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, inclòs serveis d’analítiques, radiologia, boxes d’observació i pediatria, com a mínim.

L’acord es fa ressó de l’aprovació al Parlament de Catalunya, el passat 2 de juny, d’una proposta de resolució d’En Comú Podem, relativa a la creació d’un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) a l’actual consultori de Segur. És una reivindicació històrica del veïnat de Segur de Calafell, que evitaria milers de desplaçaments al CAP de Calafell o a l’hospital del Vendrell.

La moció aprovada explicita, a més, que Segur és un nucli del municipi amb més carències a tots els nivells i, especialment, en atenció sanitària. “La població de Segur, la major part gent gran, i amb una població flotant no censada, necessita més horaris d’atenció, més sanitaris i és serveis primaris i especialitzats”, diu l’acord.

A més, la moció recorda la limitació de l’actual consultori de Segur: “Només hi ha atenció d’infermeria 2 dies a la setmana, no hi ha urgències nocturnes, ni els caps de setmana ni els festius. És, realment, un consultori que va nàixer petit i sense els serveis necessaris”.

La problemàtica augmenta en els mesos d’estiu, quan la població real es dispara. I tot plegat agreujat pel fet que no s’han recuperat encara els horaris anteriors a la pandèmia, quan el consultori de Segur va passar a estar obert només als matins.

Tot això comporta que “les persones amb malalties hagin d’adreçar-se a les urgències de l’hospital comarcal, provocant-hi un greu col·lapse, amb llargues cues de persones que han d’esperar durant hores i que dificulten l’atenció de les patologies greus que ha d’atendre un hospital, quan les seves patologies podrien ser perfectament ateses a l’atenció primària”.

Per tot plegat, l’acord adoptat en el ple municipal d’aquest 20 d’octubre, insta la Generalitat a elaborar el projecte i executar les obres per reconvertir el consultori de Segur en un Centre d’Urgències d’Atenció Primària, en el termini de temps més breu possible.