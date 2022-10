Anglada presenta Israel Carrión com a cap de llista de Somi al Vendrell

Som Identitaris (Somi)es presentarà de nou a les eleccions municipals del Vendrell. El cap de llista als comicis del pròxim mes de maig serà. El candidat ha estat presentat aquest dimecres al Centre Cívic l'Estació, amb la presència del president del partit, Josep Anglada.Anglada ha començat dient que “Carrión és el canvi que està esperant el Vendrell, ja que és l’únic candidat que pot tornar a il·lusionar a tots els vendrellencs”. En aquest, el president del,partit ha assegurat que amb Carrión començava “la reconquesta del Vendrell” mostrat convençut que Somi és l'únic partit “que pot generar il·lusió als ciutadans” i esdevenir una verdadera “alternativa de govern”.ha titllat de “casta política al no complir res del que havien promès”, i ha afegit que “els ciutadans no es deixin portar pels cants de sirena d'alguns nous partits que quan toquen poder no fan res”,ha reblat.Per la seva banda, Israel Carrión ha explicat que la formació es presenta per resoldre problemes com “la delinqüència, l'elevat atur o el treball precari”, i ha volgut deixar clar que “la política no comença al Parlament, sinó que comença als nostres carres, cosa que els partits tradicionalistes encara no ha entès”.Respecte als resultats que el partit va treure el 2019, el candidat creu que “va ser perquè el projecte es va engegar de forma precipitada”. “Va ser un canvi radical de partits i molta gent no va tenir temps de conèixer-nos”, ha afegit Carrión.