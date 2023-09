Comença la Festa Major de Vallgorguina

Aquest divendres 15 de setembre engeguen les primeres activitats de laque s'allargaran fins al dilluns 25 de setembre. Una programació festiva que un any més les colles detornaran a tenir protagonisme en la seva rivalitat que com diuen en elsa seus versots "en el joc i l'alegria el respecte no esquiven".En aquest primer cap de setmana festiu hi destaca elque tindrà lloc aquest divendres a les nou del vespre a la plaça de la Vila amb el Grup de Teatre Vallgorguina i per diddabte hi destaquen la, la inauguració de l'Vols conèixer el nostre terme? i elamb la colla de diablesses i diables de Sant Celoni, La Pell Del Dimoni i elPer diumenge l'activitat festiva se centraraà en una caminada familiar i un dinar de germanor amb l'AFA de l'Escola Vallgorguina, la final del campionat de dòmino i una gimcana infantil. Les activitats seguirà durant la setmana vinent per arribar al cap de setmana de la Mercè on es concentraran bona part dels actes programats.L'equip de Govern municipal diu en la salutació que el seu objectiu era "poder organitzar una festa major que alhora que mantenia les tradicions populars de Vallgorguina i de les seves entitats, innovava i introduïa d'altres activitats per tal que fos una festa major de totes i per a totes".de la Festa Major de Vallgorguina 2023