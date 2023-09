El músic de Santa Maria de Palautordera Enric EZ presenta la nova banda

El músic nascut a Barcelona, però des de fa un temps afincat a, presenta la nova banda, despés d'uns concerts de recorregut amb el nou disc Oníria (kzoo music). Ara, la banda es pot veure en directe.En la nova formació del músic palauenc hi trobem a l'a la percussió i veus, el(Els Catarres i La Troba Kungfu) a la Bateria i a l'). Totes elles formen un equip humà i musical capaç de pintar tots els colors sonors per poder plasmar la versatilitat dels discos d'Enric EZ en un directe ple de matisos i energia positiva.Enric EZ, cantautoramb estil personal que ell mateix defineix com "Life music". Beu del Pop, la música Mediterrània, Africana, Soul i sempre amb signatura pròpia. En definitiva, música sobre la vida.Actualment, estrena el seu tercer àlbum Oníria (maig del 2023), unque navega entre la vida i el son, allà on es troba l’univers dual de les metàfores. Enric EZ s’envolta, aquest cop, de grans col·laboracions com Guillem Albà, Mar pujol, Lalo Lopez (La Fundación Tony Manero), Momi Maiga, Berta Sala i la coral de gòspel Soul Choir dirigida per Karol Geen.Durant la seva carrera en solitari també l'hem vist col·laborar a Enric EZ amb altres artistes com Arnau Vallvé (Manel), Gemma Abrié o Sandra Bautista (Guanyadora del Sona 9 2018) amb qui va llençar un senzill "Bellesa Col·lateral" composat a mitges en la distància durant el confinament.Paral·lelament ha composat i enregistrat, música per audiovisuals i programes de televisió com els últims “Joc de Cartes” i “Pop up xef” de TV3 o “Menudos Torres” de TV1.