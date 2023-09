L'Ajuntament de Breda instal·larà plaques solars a tres equipaments amb un ajut de la Diputació de Girona

Des de fa temps, lamanté un compromís ferm amb el canvi climàtic, i, en aquesta línia, ofereix assessorament i suport tècnic i econòmic als ens locals de la demarcació per impulsar una transició energètica efectiva. Ara, l'ens supramunicipal, a través del servei de Medi Ambient, acaba de rebreper desenvolupar iniciatives d'energia neta al territori.Es tracta d'uns ajuts europeus inclosos en el programa, adreçats aque plantegin projectes d'estalvi energètic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern de l'Estat. El seu propòsit és promoure aquesta transició energètica com una eina per crear activitat i ocupació, millorar el benestar i combatre el repte demogràfic.Quinze municipis de les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i laes beneficiaran d'aquestes subvencions (¬alguns en més d’una actuació), que suposaran inversions per millorar l'eficiència energètica, el desplegament de generació d’energia renovable i la mobilitat, i per reduir les emissions de CO2.D'aquesta manera,, instal·larà plaques solars fotovoltaiques a tres equipaments municipals. Concretament al, al Ci alEl diputat de Medi Ambient,, ha destacat: "Una vegada més, davant de les dificultats que representa per als municipis més petits afrontar certs procediments administratius, la Diputació de Girona n'ha liderat la tramitació amb uns resultats excel·lents per als quinze municipis de la demarcació que ho varen sol·licitar. Amb aquests projectes, es farà un important pas endavant en la transició energètica amb la participació de la ciutadania en aquests municipis".El paquet principal és per a instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum, principalment col·lectiu, en edificis i equipaments municipals. S'han conceditper ade quinze municipis.També se subvencionaran quatre projectes de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, que permetran un estalvi energètic superior al 50%.