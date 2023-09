La colla dels MontNegres recuperen la victòria en el Corremonts de la Festa Major de Sant Celoni

La colla dels Senys va guanyar l'estirada de corda de la Festa Major de Sant Celoni Foto: Jordi Purtí

Exhibició i Baixada de carros a la Festa Major de Sant celoni Foto: Jordi Purtí

Punt i final a una nova i multitudinària. El, tot i que el resultat ja era sabut, es va fer a l'escenari de l'espai barraques just abans del concert Abba the new experience, en un acte conduït per lai la presència dels cap de colla dels MontSenys i els Montnegres i les autoritats locals.La colla delshan recuperat la victòria en el Corremonts molt igualat fins el darrer dia. Les proves de la Massaiadeta que es van endur els dos punts en joc i l'Exibició i Baixada de carros (0,5 a 1,5), van ser decisives per al final sumar un punt més (9- 10) que la colla rival.Els, tot i la derrota, poden dir que han fet història en la prova de l'eja que per primera vegada, no solament van guanyar les quatre categories d'infantil, juvenil, homes i dones, sinó que van guanyar les vuit estirades que es van disputar. Els dos punts en joc, van ser insuficients per a la victòria final.La prova com és habitual en els darrers anys es va disputar al carrer Girona, al barri de les Illes Belles.La segona edició de l'per la Festa Major i puntuable pel Corremonts va ser un èxit de públic i, també de participació on elsa celonins i les celonines de les colles dels Negres i dels Senys va mostrar el seu enginy. L'Exhibició va suposar 0,5 punts per a cada equip, però un dels carros dels Negres va ser més ràpid i va sumar un altre punt que ja va ser decisiu per guanyar el Corremonts 2023.