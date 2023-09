Concorreguda celebració dels 60 anys dels Gegants de Sant Celoni

Tots els gegants de les colles convidades ballen a la plaça de la Vila de Sant Celoni Foto: Jordi Purtí

Els, han celebrat aquest dissabte 9 de setembre 6acompanyats de 26 colles vingudes de diferents punts de la geografia catalana. Tenen el nom dels dos patrons de la vila i van ser construïts l'any 1963. En Martí va vestit de batlle, amb una roba molt elegant i un barret de copa. Al pit duu l'escut de la ciutat i a la mà un pergamí. La Maria del Puig va vestida de pubilla i duu un ram de flors a la mà. En aquesta Festa Major han estrenat vestits.El recorregut pels carrers i l'entrada a la plaça de la Vila de Sant Celoni va ser molt concorregut i amb la sorpresa de la cançó de moltes felicitats. Una festa que també va servir perquè, cap de colla de l'any 1989, va anunciés que fa un pas alo costat perquè les noves generacions apreten "però sempre seré a la colla i hi seguiré col·laborant".I per avui diumenge s'acaba la, però encara queden moltes emocions per viure, com saber qui serà el guanyador delmés renyit que mai. Senys i Negres se les veuran amb la Massaiadeta, l'Exhibició i baixada de carros i la sempre emocionant i sovint decisiva estirada de corda en les categories infantil, juvenil, dones i homes. Com en els darrers anys es farà al carrer Girona.La resta del programa en el document adjunt a continuació.