El correfoc protagonista d'aquest dissabte de Festa Major de Sant Celoni

El Corremonts segueix empatat

Quina nit ttuuuu!!! I quina organització més macaaa al correxarrups. El resultat va estar empat, però a l'hora de cantar i saltar vam guanyar de moolt. Seeenys seguimmm!🤪💚 pic.twitter.com/QLHyzzJU8q — Colla Montsenys (@CollaSenys) September 9, 2023

Dissabte 9 set.

➡️us adjjntem les activitats d'aquest dissabte.



⚫️Recordeu prova puntuable bàsquet 3x3⚫️

Participeu i puntúe #montnegres #fmsantceloni pic.twitter.com/a7XSPYKlYd — Colla MontNegres (@montnegres) September 9, 2023

Aquesta nit lai la colla convudada delsde Conflent emplenaran d'olor a pòlvora i trons de petards en elque començarà a la plaça del Bestiar a les 11 de la nit. Serà una de les activitats principals d'aquest dissabte de Festa Major 2023 de Sant Celoni.El recorregut del correfoc serà el següent: plaça del Bestiar, carrer Sant Joan, carrer Sant Antoni, carrer Sant Josep, carrer Sant Martí, carrer Major, plaça de l'Església, carrer Major i plaça de la Vila.És important que els veïns i comerciants dels carrers per on transcorre el correfoc prenguin mesures per evitar possibles danys materials. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha posat a disposició dels comerços i habitatges uns cartrons per protegir els vidres dels baixos dels edificis.Aquest dissabte és un dels dies amb més programació de Festa Major. També hi tindran un protatgonisme destacat lesque fan la XXVIII Trobada, l'actuació, la cercavila de, l'i l'homenatge alo cineasta Francesc Bellmunt, a més de les activitats esportives i una niy més de barraques, avui amb el concert dea tres quarts d'una de la nit.Per avui més proves vàlides per aldeamb el Torneig de Bàsquet 3x3 al pavelló Sot de les Granotes organitzar pel Club Bàsquet Sant Celoni.En la jornada d'ahir quatre proves i totes van acabar amb empat: Matí Boig 2.0, sardanes, Correxutxes i CorreXarrups. ara el marcador és de 6 a 6.