El Corremonts, Sopar Popular i Barraques centraran l'activitat de la Festa Major de Sant Celoni

Animada Nit de Senys i Negres

Llançament de roda en el sopar de Carmanyola de la Colla dels Senys Foto: Jordi Purtí

per fi ha arribat el gran dia!!🤘 EL SOPAR DE CARMANYOLES!!🍅🥖🍕🍟🍩 Moltes gràcies per la participació, força SENY! #VISCAELSSENYS #LAVERDI 💚🐑 pic.twitter.com/AHeUGnzeV2 — Colla Montsenys (@CollaSenys) September 7, 2023

Concert de Músics de Carrer en la Botifarrada Montnegre de la Colla dels Negres Foto: Jordi Purtí

Aquest divendres festiu aés el primer gran dia de laque durant tota aquesta setmana ha anat fent tastets. Serà un dia important per alamb quatre proves puntuables com el, la ballada de, eli el recuperat. Una competició festiva que començarà ben d'hora al matí i s'allargarà fins ben tard de la nit.Però la Festa Major té més actes com les titelles al parc de la Rectoria Vella, el concert amba la plaça del Bestiar o el concert i ball de Festa Major amb l'al Teatre Ateneu. També hi haurà una cercavila musical Sabor amb Si ballada de bastons a dos quarts de nou del vespre a la plaça de l'església.Aquest divendres 8 de setembre és el dia dela la plaça de la Vila i a l'espai Kardelús aventura sorpresa i riure.Un dia que també es posen en marxa lesa l'aparcament del pavelló 11 de Setembre amb tres concerts: Falsa Modèstia a les 11 de la nit; La Fúmiga a 3/4 d'1 de la nit; i punxadisc DJ Mamayé a 1/4 de 3 de la matinada. I després, Música a Barraques.Senys i Negres han agafat força aquesta nit passada amb més d'un miler de persones al carrer. La Colla delsa la plaça 1 d'octubre amb el sopar de carmanyola, activitats i música. Durant el sopar es van fer sortejos i el nomenament a Pastor de l'Any. També el llançament de roda en categories masculina, femenina i infantil i música amb DJ's Marc&Monto i PD Punyeta.La Colla dels, per la seva banda van fer la tradicional botifarrada Montnegre, entre el carrer Sant Pere i el carrer Major. Per acabar la festa, concert amb Músics de carrer, tribut a Txarango. A la plaça de l'Església.Consulta tot el programa