🔴 Un #accident a l'AP-7 a Llinars del Vallès ➡ França on hi ha els vehicles al voral crea 4,5 km de #retencions#SCT pic.twitter.com/mc5iM0I4RN — Trànsit (@transit) September 8, 2023

Mobilitat complicada a l'en sentit França per un accident a l'alçada de, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, encara que en una piulada ha dit que era a. La incidència està provocant importants retencions que ja arriben als 4,5 km.Els serveis d'emergència i manteniment estan treballant per retirar els vehicles accidentats que hores d'ara són al voral, per tal de normalitzar la circulació.