Indignació de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny per la mort d'un veí d'Arbúcies pel tret d'un caçador

Davant les circumstàncies que envolten la mort de, veí d'que treballava a la masoveria de Can Pasqual, lavol expressar la sevaper les explicacions abocades per la Federació de Caça i el mateix alcalde d'aquesta població, amb les quals, de manera obliqua, es feia pràcticament responsable d'aquest dramàtic succés a la pròpia víctima.Entenem que no és acceptable afirmar que la persona morta es trobava "al mig d'una batuda i sense roba vistosa", com a justificació per aquesta mort, tal i com s'assenyalava en el comunicat de la Federació. Com tampoc ho és que es digui que la víctima "no duia cap element reflectant i no havia de ser a la zona", com ha assegurat Pere Garriga, alcalde d'Arbúcies a TV3, i encara menys quan tot plegat està en mans de la investigació judicial corresponent.Dissortadament,com aquest es repeteixen regularment any rere any (en els vuit primers mesos de 2023 ja són dues les morts per accidents de caça a casa nostra). Fins avui, però, no s'han publicat mai estadístiques d'aquest tipus de desgràcies a Catalunya, sobre les quals hi regna l’opacitat més densa.Va sent hora que hi hagi un autènticsobre aquesta activitat, més si tenim en compte que el percentatge de practicants d'aquest mal nomenat "esport" no arriben ni a l'1 per cent de la població. Cal aprofitar la discussió de la nova llei de caça, per tal que la ciutadani a faci palès el seu malestar per aquesta activitat, cada cop més injustificable als ulls del conjunt de la societat catalana, per la seva perillositat i pels valors ètics que sosté. Per tant, creiem que cal el constrenyiment de la normativa existent el més aviat possible.Finalment, volem fer palès el nostre suport a la família i amics del veí mort, en allò que considerin necessari.