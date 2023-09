Nit de Senys i Negres per la Festa Major de Sant Celoni

El Corremonts segueix empatat

Laja és a tocar després d'uns quants dies d'escalfar els motors i d'anar obrint boca. Aquest dijous a la nit serà una dels dies culminants amb la celebració de laCom és costum, els Senys es trobaran a la plaça 1 d'octubre a partir de les 9 del vespre on faran el s. Durant el sopar es faran sortejos i el nomenament a Pastor de l'Any. També el llançament de roda en categories masculina, femenina i infantil.Seguidament, Sessió Seny de punxadiscs per ballar amb DJ’S Marc & Monto i PD Punyeta.La Colla dels Negres, per la seva banda faran la també tradicional. Pa amb tomàquet i botifarra. També menú per a celíacs i vegetarians.A les 9 del vespre carrer Sant Pere. Preu tiquet: 6 € sense beguda / 7 € amb beguda inclosa. Hi haurà servei de barra. Venda de tiquets al Formiguer.Per ac abar la festa, concert amb Músics de carrer, tribut a Txarango. A la plaça de l'Església.

Ahir dimecres una nova prova vàlida per al Corremonts que, com les altres dues va acabar amb empat. La Colla dels Negres va ser més hàbilo a l'hora de fer gol en la prova del Xuta Fort! i la seva victòria va ser ben clara i incontestable per 68 a 84, però la major participació dels Senys li va permetre igualar la competició.



D'aquesta manera ho va veure la Colla dels Senys:

al xuta-fort, fort fort no hem xutat, però almenys érem una bona colla i ens hem endut 0,5 punts de participació. seguim!!!! pic.twitter.com/C2tp1zdHsk — Colla Montsenys (@CollaSenys) September 6, 2023