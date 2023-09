Diada 2023 al Baix Montseny: Marxa de torxes, ofrena floral i actes institucionals

Marxa de torxes a Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera

Ofrena floral a Sant Celoni

Marxa de torxes i ofrena floral a Hostalric

Marxa de torxes a Hostalric la vigília de l'11S Foto: NBM

Marxa de torxes per a la independència a Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor

Autocar a Vallgorguina

Cultura popular a Llinars del Vallès

Eles prepara per viure una nova Diada. Els moviments independentistes de la comarca natural organitzen per aquest Onze de Setembre diferents activitats per donar protagonisme i simbolisme. Enguany s'han programat marxes de torxes, ofrenes florals, actes culturals i també autocars per anar a la manifestació convocada a Barcelona.El full de ruta de l'detalla que l'entitat vol recuperar la mobilització als carrers del moviment independentista. L'any passat, la Diada va aplegarsegons la Guàrdia Urbana isegons l'ANC, lluny dels prop dede manifestants que es van combregar elper fer la ', un dels punts àlgids dela les portes del 9-N. A més, l'entitat vol que la concentració serveixi per recosir les costures amb la resta de la societat civil, després ques'hagi desmarcat dels darrers moviments polítics de l'Assemblea, com la consigna de no votar a les eleccions generals.Som Baix Montseny, som Països Catalans. Independència. Com cada 10 de setembre l'de Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de Palautordera recorreran els carrers d'aquests dos municipis amb unaen la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, amb el lema "Fora desànim, tornem al carrer! Via Fora!". Enguany amb sopar popular.L'horari de sortida serà a les vuit del vespre des de la plaça Joan Serra de Sant Esteve de Palautordera i una hora més tard s'espera l'arribada a la plaça de la Vila de Santa Maria de Palautordera, on es farà el sopar popular.Partits polítics, entitats i particulars es concentraran a 2/4 d'11 del matí, alon es farà l'. Seguidament, Cercavila d'entitats de cultura popular fins la plaça de la Vila i a les 12 del migdia, a la plaça de la Vila audició i ballada de sardanes amb la cobla Genisenca.A la tarda sortida amb autocar a la Diada, organitzats per l'Assemblea Territorial de Sant Celoni (ANC) i Òmnium Cultural del Baix Montseny.ja es prepara per celebrar, un any més, la Diada Nacional de Catalunya. I ho farà de la mà de l'Ajuntament i el teixit associatiu local, que han preparat diversos actes oberts a tota la població amb l'objectiu de commemorar l’esdeveniment.El programa d'actes començarà diumenge 10 de setembre a la nit, a partir de les 22 h, amb una marxa de torxes des de l'Ajuntament fins la cova del Relliguer.I ja l'endemà, dilluns 11 de setembre, a les 11.30 h començarà la tradicional ofrena floral al claustre de l’Ajuntament a càrrec de l'Ajuntament, els partits polítics, la Policia Local i les entitats. A més, també tindrà lloc la lectura deli una actuació musical a càrrec de Mar Pujol amb la interpretació del cant dels Segadors.I l'acte clourà amb un aperitiu popular i una ballada de sardanes amb "La Santa Espina", amb la participació dels Saltaires d'Hostalric.Sortida d'inici a les 20.30 h des delde Sant Antoni de Vilamajor i arribada alde Sant Pere de Vilamajor amb concert, ratafia i servei de barra.Organitza: Consell Local de la República Catalana de Vilamajor i l'Assemblea Nacional Catalana amb la col·laboració dels ajuntaments de Vilamajor.L'acte institucional a Sant Antoni de Vilamajor s'emmarcarà en l'ofrena floral,i dels Grups Polítics Municipals. També torn obert a la ciutadania i entitats que vulguin participar amb la lectura de poemes, manifest. Acompanyament musical i cloenda amb el Cant dels Segadors.I a Sant pere de Vilamajor a les 12h, a l'era de la Rectoria se celebraran els actes institucionals de la Diada: Benvinguda i parlaments, ofrena floral,. Tot seguit, música i aperitiu popular.Vallgorguina també serà present a la manifestació de la Diada a Barcelona. L'organitza un autocar que sortirà a loes dues de la tarda del carrer del Sol.Elsa Llinars del Vallès tindran lloc a partir de les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans amb la col·laboració de Trabucaires de Llinars, Esbart Dansaire de Llinars i laCoral Turó del VentTambé s'ha programat una Diada Castellera a càrrec dels Xics de Granollers i els Gausacs de Sant Cugat. A les 12 del migdia a la plaça de la Vila i ballada de sardanes amb la Cobla la Principal de Cassà. A les 18 h a laplaça Caritg. Organitza: Sardanistes Llinars