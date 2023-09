Concert de The Tyets per la Festa Major de Llinars del Vallès

Afectacions en carrers i polígons

Les entitats del poble i l'Ajuntament dehan organitzat el programa d'activitats de laque se celebrarà entre els dies. Els organitzadors la consideren "molt viva, inclusiva i adaptada a tothom".D'altra banda, expliquen que la festa representa un esclat de, de música, de sana rivalitat entre, d'alegria i de ganes d'omplir les places i els carrers. El programa i les bases de la compatició festiva de blaus i vermells es poden consultar en el document adjunt.En aquest sentit,, alcalde de Llinars del Vallès, recorda que venim d'uns anys en els que hem tingut situacions inesperades que ens han colpit profundament. La pandèmia, guerres properes, situacions econòmiques difícils… "Però malgrat tot, al final de l'estiu, ens arriba la nostra esperada i estimada Festa Major!"Per tot això, creu que s'ha de viure amb agraïment, tenint la consciència que no podem donar per descomptat que les coses succeeixen perquè sí. "És un gran goig poder anunciar de nou la Festa Major i agrair a totes aquelles persones que la fan possible".Els dies, a partir de les 22 h, esdavant la possibilitat que es celebrin carreres il·legals, donada la previsió de gran afluència de gent durant la Festa Major.Per altra banda, el proper divendres 8 de setembre,. El següent divendres, 15 de setembre, es tornarà a reprendre el mercat amb normalitat.El dissabte,a les 00.30 h, durant la Festa Major, tindrà lloc un concert a la Carpa a càrrec del grup. Per aquest motiu, l'avinguda Pau Casals, entre la plaça de l'Església i l'avinguda Comas i Masferrer, quedarà tallada al trànsit a partir de les 23 h del dissabte 9 de setembre fins a les 7 h del diumenge 10 de setembre.