El Govern oficialitza la integració de l'Institut Escola Cent Fonts-Sant Josep de Sant Hilari Sacalm a la xarxa pública

Elha aprovat a través dell'acord pel qual es creen administrativament una escola i un institut escola per. Concretament, es tracta de l'Escola Segre de Barcelona (anteriorment Escola Mare de Déu de la Soledat) i l(antic Col·legi Sant Josep). Tots dos centres iniciaran aquest proper curs 2023-2024 l'activitat com a centres públics del Departament d'Educació. Els dos centres s'han integrat a la xarxa pública de la Generalitat fruit d'un acord mutu entre el Departament d'Educació i la titularitat de cada centre.D'altra banda, el Govern ha aprovat l'adhesió al conveni amb l'empresa tecnològica Samsung per tal d'implantar el projecte. Aquest és un dels acords que el Departament d'Educació subscriurà amb sis empreses especialitzades per disposar d’equipament tecnològic destinat a la millora de l’aprenentatge de l’alumnat.Els convenis, promoguts pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, tenen per objectiu que les empreses proporcionin el material tecnològic per a desenvolupar metodologies didàctiques en el marc d’aquest projecte, que facilitarà la reflexió i avaluació dels centres educatius pel que fa a la creació i gestió d’espais innovadors d’aprenentatge. Un altre dels objectius és també inspirar i formar docents en l’ús d’espais innovadors d’aprenentatge que incloguin l'ús de tecnologies digitals per afavorir els processos d'ensenyament i aprenentatge.